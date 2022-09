Na 7 jaar nieuw onderzoek naar in Oeganda verdwenen studente Sophia Koetsier

Volgens Jane Abodo, hoofd van het Oegandese Openbaar Ministerie, is een nieuw team hard aan het werk om erachter te komen wat er precies met Koetsier is gebeurd. Dat vertelt ze in het tv-programma Break Free dat donderdag wordt uitgezonden. ,,We moeten eerst kunnen uitsluiten of er sprake is van een misdrijf. En hoewel er nooit sporen van een worsteling, bloed of resten zijn gevonden, moeten we onderzoeken of er dieren in het wildpark leven die Sophia hebben kunnen doen verdwijnen.”