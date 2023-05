Na aai over de bol van baby wordt het ongezellig op terras: ‘Ga weg naar je eigen land!’

Update Autover­keer binnenstad Amsterdam enige tijd muurvast door demonstra­tie taxichauf­feurs

Het autoverkeer in de binnenstad van Amsterdam stond woensdagmiddag enige tijd muurvast door onaangekondigde demonstraties van groepen taxichauffeurs. Op meerdere plekken blokkeerden ze kruispunten. Er is één taxichauffeur opgepakt, zijn voertuig is weggesleept, aldus een woordvoerder van de politie.