Na amper vijf weken in Nederland werd Kamil (34) door zijn huisgenoot vermoord

Leraar verdacht van ontucht met leerlinge (15): ‘Ze moest in sekskle­ding voor het raam staan’

3 maart DEN BOSCH - Beschuldigd worden van seks met een leerling. Het is het ergste wat een leraar kan overkomen, verzuchtte een man in de rechtbank. Nee, het is het ergste dat je als leraar kunt dóen, verbeterde de officier van justitie en eiste een jaar cel voor ontucht met een 15-jarige.