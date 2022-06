Na avond feesten sterft Laura (19) als vriend Shakti (36) crasht met zijn auto: ‘Hij is een wegpiraat’

Zijn auto raakte bij een inhaalmanoeuvre van de snelweg, botste tegen een pilaar en vloog in brand. Zelf kon Shakti S. (36) die decembernacht in 2019 nog gered worden, maar voor zijn vriendin Laura kwam hulp te laat. Had S. schuld aan het fatale ongeluk? ,,Hij was een wegpiraat”, zegt de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie eiste deze week een half jaar cel tegen Rotterdammer Shakti S. Hij zou schuldig zijn aan het ongeluk op de A4 bij Rijpwetering. De Opel van verdachte raakte 21 december 2019 ’s nachts van de weg.

Volgens sporenonderzoek op de A4 reed S. tussen de 145 en 200 km per uur, waar 130 km is toegestaan. Getuigen die ingehaald werden verklaarden dat hun auto heen en weer ging door de luchtverplaatsing. S. ontkent dat. Hij zou een wagen van rechts hebben willen ontwijken die op zijn rijhelft dreigde te komen.

Hij raakte de macht over het stuur kwijt door het ‘lane assist’-systeem, dat corrigeert als een auto buiten de baan komt. ,,Ik raakte in een slip en opeens was er overal vuur”, zei de verdachte in de rechtbank. Een taxichauffeur trok hem uit de wagen, maar zijn vriendin Laura (19) die naast hem zat, kon niet meer worden gered.

‘Haar toekomst is haar ontnomen’

Het stel zou ‘veel lol’ met muziek in de wagen hebben beleefd. Ze waren op weg van een salsafeest in Amsterdam naar Den Haag om daar verder te dansen. Tot de klap kwam. S. had geen drank of drugs gebruikt. Hij zat 48 dagen in voorlopige hechtenis en volgt na 2,5 jaar nog therapie voor posttraumatische stress.

Quote Hij was geen heer in het verkeer, maar een wegpiraat Officier van justitie

De ouders van Laura - die beiden doof zijn - lieten een verklaring voorlezen in de rechtszaal. Ze missen de lach van hun dochter en haar grote steun. ,,Haar toekomst is haar ontnomen.” Zij vinden een celstraf van vijf tot tien jaar passend. Dat zou de verdachte in hun moederland Polen hebben gekregen. Verder zijn de ouders verbaasd dat Shakti weer gewoon auto rijdt.

De officier van justitie vindt dat de verdachte een ‘grove verkeersfout’ heeft gemaakt. Ze rekent het hem zwaar aan dat hij sinds 2016 maar liefst 41 verkeersovertredingen heeft begaan, van rijden door rood, asociaal gedrag tot te hard rijden. ,,Hij was geen heer in het verkeer, maar een wegpiraat.” Zij eist een half jaar cel, waarvan een maand voorwaardelijk en ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie jaar.

De advocate zegt dat S. niet schuldig zou zijn aan het ongeluk omdat hij van de weg zou zijn geduwd.

Uitspraak 28 juni.