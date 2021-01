Na de bestorming van het Capitool: wordt de boze burger in Nederland ook gewelddadig?

Man die Utrechtse singels dempte, blijkt nazi: ‘Hoe kan het dat gemeente dát niet wist?’

8:58 De gemeente Utrecht heeft zich in de jaren vijftig voor het omstreden plan om de historische singels te dempen, beroepen op de ideeën van een overtuigde nazi. De vraag is: waren de singels niet gedempt als Utrecht niet met de Duitse verkeersdeskundige Feuchtinger in zee was gegaan?