Na de overname rest vaak de kater: ‘Geld maakt ons voetbal kapot’

Pastoor verraste volle kerk met 'vijftig tinten gay'-co­ming out

6:01 Het boek dat priester Pierre Valkering (58) in maart over zijn leven publiceerde, was voor het bisdom aanleiding hem direct te ontslaan. ,,Ik word afgerekend op de schending van het celibaat, maar ik ben nog nooit zo keurig celibatair geweest als in deze fase van mijn leven.’’