Na #Doeslief volgt nu #Daslief om te bedanken voor alle coronahulp

videoBuren die boodschappen voor elkaar doen, kwekers die hun onverkochte bloemen in zorginstellingen uitdelen en Nederlanders die klappen voor zorgmedewerkers. Door het coronavirus ziet SIRE de saamhorigheid in de samenleving groeien. Met #Daslief, dat vanaf vandaag op radio en televisie is, wil de stichting alle Nederlanders bedanken en een hart onder de riem steken in ‘deze onwerkelijke tijd’.

Het kan verkeren in een jaar tijd. Vorig jaar lanceerde SIRE (Stichting Ideële Reclame) nog de campagne #Doeslief. De reden? ,,We zagen dat mensen een stuk minder aardig voor elkaar werden", zegt directeur Lucy van der Helm. Maar nu krijgt die campagne een verrassend vervolg: #Daslief omdat mensen in een tijd van corona juist heel lief zijn voor elkaar. ,,We zien zulke mooie initiatieven ontstaan. Daarvoor willen we iedereen bedanken.”

Vanaf vandaag zijn er spotjes op radio en televisie, waarmee SIRE iedereen een hart onder de riem wil steken. De stichting bedankt bijvoorbeeld alle Nederlanders die vorige week applaudisseerden voor de zorgmedewerkers, maar ook al die kinderen die een tekening maakten voor ouderen die vastzitten in verpleeg- en verzorgingshuizen of studenten die spontaan oppashulp aanboden aan ouders die hun kinderen niet meer naar de kinderopvang konden brengen.

Complimenteren

Met de spotjes hoopt SIRE meer Nederlanders te motiveren om anderen te complimenteren als ze iets liefs doen én om zelf ook iets voor een ander te doen. ,,We willen het saamhorigheidsgevoel nog verder vergroten. De situatie is bijna onwerkelijk. Het is overal doodstil. Iedereen zit thuis, je kunt geen kant op. Het is voor iedereen een bizarre tijd. We willen een stukje positiviteit brengen", verklaart Van der Helm.

Overigens verwacht ze dat de reclames vaak worden uitgezonden. Veel bedrijven halen hun spotjes van de buis, omdat ze die niet meer kunnen betalen of het niet gepast vinden om in deze tijd te adverteren. Omdat SIRE een ideële stichting is, krijgt ze gratis zendtijd. Van der Helm: ,,Het blijft belangrijk om het saamhorigheidsgevoel vast te houden, want deze situatie kan nog wel even duren. Hiermee zeggen we dank je wel namens ons allemaal.”

Volledig scherm SIRE bedankt Nederlanders voor alle coronahulp met spotjes op televisie en radio. © SIRE