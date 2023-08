Na dood baby door hondenbeet: ‘Zorg dat je hond goed is opgevoed als er een kindje bij komt’

De baby die vorige week overleed in Emmeloord werd doorgebeten door een hond. De exacte omstandigheden van het drama zijn nog onduidelijk , maar de politie heeft de hond van het gezin wel meegenomen. Zijn honden daarmee gevaarlijk in het bijzijn van kinderen? ,,Er gebeuren maar heel weinig incidenten.”

Hoeveel mensen in Nederland op jaarbasis gebeten worden door een hond is niet duidelijk, omdat het nog niet centraal wordt bijgehouden. De Rijksoverheid meldt op haar website dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samenwerkt met een aantal gemeenten en politie om een landelijk registratiesysteem van bijtincidenten met honden op te zetten. Deze informatie moet helpen om op tijd in te grijpen bij honden die gevaarlijk gedrag vertonen. Martin Gaus, Nederlands bekendste hondentrainer, kent ook de details van het drama in Emmeloord niet, maar wil wel wat zeggen over de combinatie van een hond en een baby in een gezin.

Is een hond in huis verstandig als je ook een baby hebt?

,,Je moet zaken in de juiste proporties zien. We hebben ongeveer 1,7 miljoen honden in Nederland en er gebeuren maar heel weinig incidenten. Ik denk dat er meer meer incidenten met kinderen gebeuren door andere gevaren in huis. Ouders nemen maatregelen om gevaren voor hun kinderen te vermijden. Dat geldt ook als je een hond hebt. Maar bij incidenten met honden gaan we onmiddellijk generaliseren.’’

Eerst een hond en dan een baby of andersom. Maakt de volgorde uit?

,,Dat maakt echt niet uit. De hond moet goed gesocialiseerd zijn. Dat wil zeggen dat hij in zijn jeugd met verschillende omgevingen en met verschillende personen in aanraking moet zijn geweest. Hierdoor voelt een hond zich op zijn gemak in verschillende situaties. Hij moet niet raar gaan doen als de deurbel gaat. Als een hond angstig wordt, kan hij gaan bijten.”

Maakt het uit wat voor soort hond je hebt?

,,Over incidenten met een labradoodle hoor je zelden. Maar bijna alle honden zijn geschikt. Het gaat erom dat je de hond goed opvoedt. Honden hebben een gevoelige periode in het leven waarin ze gesocialiseerd moeten worden. Als een kindje naar een voederbak van de hond kruipt dan is een hond die niet is opgevoed bereid om zijn bak te verdedigen. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg.’’

Waar moet je opletten als hond en baby samen zijn?

,,Als er een baby in de familie bij komt en je geeft de baby fles of de borst dan kun je aan de lichaamstaal van je hond zien hoe hij zich voelt. Als je hond verstart, dan moet je opletten. Verstarring kan een voorbode van een aanval zijn. Als een baby op de grond ligt en een hond blijft rustig en kwispelt, dan is dat goed gedrag. Daarbij is snuffelen een manier van kennismaken en dat is prima. Je moet een hond niet dwingen om kennis te maken, maar alles rustig laten gebeuren en wennen. Wat sowieso geldt: als je hond opeens ander gedrag vertoont dan hij normaal doet in de buurt van je baby en je weet niet waarom, dan is het altijd verstandig om naar je intuïtie te luisteren. Als een hond iets eng vindt dan kan hij uit angst juist per ongeluk bijten.’’

Wat kun je doen om bijten te voorkomen?

,,Een eigenaar kan probleemgedrag zoals angstbijten of dominerend bijten bij een hond niet zomaar zelf herstellen. Daarvoor moet je naar een professionele hondenschool. Als je een moeilijk opvoedbaar kind hebt dan zoek je ook professionele hulp. Een hondenschool leert een baasje hoe het leerproces van de hond werkt. Dit leer je niet met een gedragstherapeut die even een keer bij je langskomt. Bij een professionele hondenschool kunnen ze gedurende een periode van een aantal weken inschatten of een hond wel of niet gevaarlijk is. Als een hond onberekenbaar blijft in zijn gedrag, dan heb je te maken met een gevaarlijke hond.’’

Wat moet je doen als je wordt gebeten door een hond?

,,Als je gebeten wordt dan moet je naar de dokter. Aan de hoektanden van een hond zitten veel bacteriën waarvoor je antibiotica nodig hebt. En de wond moet worden uitgespoeld. En als hondeneigenaar moet je dan professionele hulp inschakelen voor je hond. Want een waarschuwingsbeet kan zomaar herhaald worden.”

