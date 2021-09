Na een laatste teken is het ondraaglijk lijden voorbij voor Lotte (12): ‘Waarom wil mijn lijf niet wat mijn hoofd wil?’

Terwijl een auto in het water wegzakt, bedenkt Jeroen zich niet en haalt zijn kraan: ‘Maar noem me geen held’

31 augustus De 34-jarige Jeroen Hop uit Nijkerk voorkwam zondagavond een drama door een in een diepe sloot wegzakkende auto met inzittenden op het laatste moment omhoog te takelen. Zelf haalt hij de schouders op over zijn actie. De omstanders die tot hun middel in de sloot stonden om de wagen tegen te houden, waren volgens hem de échte helden.