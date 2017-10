Na een laatste zomerse dag is de herfst in aantocht

OM wil dat Utrechter (41) die zich bij IS aansloot vier jaar de cel in gaat

17:16 Het Openbaar Ministerie wil dat Mohamed D. (41) uit Utrecht vier jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, krijgt, omdat hij zich heeft aangesloten bij de terreurgroep IS. Mohamed is inmiddels weer terug in Nederland, hij zegt dat hij naar Irak ging om zijn jongere broer op te halen.