Na FvD onderzoekt ook VVD racistische uitingen bij jongerenorganisatie

De VVD wil weten welke leden van haar jongerenorganisatie JOVD zich schuldig hebben gemaakt aan de verspreiding van racistische en nazistische plaatjes in whatsapp-groepen. Als daar mensen tussen zitten die ook VVD-lid zijn, wordt bekeken of zij uit de partij kunnen worden gezet.

De Telegraaf meldde eerder vandaag dat de VVD bevestigt dat er in een voor het JOVD-jubileum opgerichte groepsapp racistisch en nazistisch materiaal gepost is. In verschillende screenshots van de appgroep, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat leden van de groepsapp inderdaad opmerkingen van die aard hebben gemaakt.

‘Afschuwelijk en walgelijk’

Deelnemers van de groepsapp stuurden onder meer afbeeldingen van Geert Wilders in een Duits uniform met hakenkruis erop en van hem en FVD-leider Baudet bungelend aan een galg. Ook van Hitler worden meerdere afbeeldingen gestuurd, bijvoorbeeld van hem met meerdere vrouwen met de tekst ‘Gassers’ erboven, waar de twee s’en van de SS zijn.

VVD-voorzitter Christianne van der Wal vindt de uitingen ‘afschuwelijk en walgelijk’. Een woordvoerder van de partij benadrukt wel dat de JOVD een op zichzelf staande organisatie is met een eigen bestuur. ,,Wij staan hier ver vandaan.” Dat neemt niet weg dat de VVD de zaak hoog opneemt. De liberale partij wil dat de JOVD met namen en rugnummers komt. ,,Als daar mensen tussen zitten die ook VVD-lid zijn, gaan we kijken of er reden is voor royement.”

Forum voor Democratie

Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat er rechts-radicale en antisemitische uitlatingen werden gedaan in zowel privé appgroepen van leden van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie en van de partij zelf als in officiële appgroepen. Verontruste leden van de jongerenpartij hadden via een brief bij het hoofdbestuur aan de bel getrokken.