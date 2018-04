Na geldsmijtrel opnieuw malversaties met politiegelden aan het licht

De bestuursleden van de ANPV worden ervan beticht subsidies in eigen zak te hebben gestoken. Zij zouden jarenlang hun politiesalaris hebben gespekt door hoge onkostenvergoedingen in rekening te brengen. Volgens bronnen gaat het in totaal om ‘tenminste tienduizenden euro’s’.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag zegt tegen deze krant vervolging in te stellen. Na de geldsmijtrel rond OR-voorzitter Frank Giltay en de kaartjesrel rond commissaris Ad Smit zijn de malversaties een nieuwe klap voor het imago van de politie.

Witwassen

De kwestie werd vorig jaar aangekaart door kaderleden van de ANPV. Omdat de verdachten bij de politie werkzaam zijn, is het onderzoek in handen van de Rijksrecherche. Eén van hen is de prominente vakbondsvoorzitter Geert P., die vorig jaar vanwege gezondheidsklachten terugtrad. P., die deze krant niet te woord wil staan, wordt volgens bronnen verdacht van witwassen, fraude en valsheid in geschrifte.

Bestuursleden van de ANPV zouden volgens meerdere bronnen misbruik hebben gemaakt van geld van de SAOP. Dat is een potje van zowel werkgevers als werknemers om de arbeidsmarkt en scholing van politiemensen te verbeteren. Door bijvoorbeeld absurd hoge kilometervergoedingen te rekenen, zouden de ANPV’ers verkapt hun inkomsten hebben opgekrikt.

'Slager die eigen vlees keurt'

Daarnaast is onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling van Geert P.. De voormalige bondsvoorzitter is psycholoog en nam deel in een politiecommissie die beoordeelt of agenten recht hebben op vergoedingen vanwege een post traumatische stress stoornis (PTSS). Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij een bedrijf dat agenten begeleidt bij het doen van claims tegen de politie vanwege beroepsziektes als PTSS. ,,Een slager die zijn eigen vlees keurt”, vat een betrokkene het samen.

De kwestie rond P. en consorten ligt extreem gevoelig. Korpschef Erik Akerboom van de politie zit met de affaire in zijn maag. Zo lang als er onderzoeken lopen, wil hij geen uitspraken doen. Wel meldt de korpsleiding dat er naast het strafrechtelijk onderzoek een ‘oriënterend onderzoek’ is gestart, om te kijken of de verdachten ‘interne politieregels hebben overtreden’.

Crisis

Waarnemend voorzitter Hans Schoones van de ANPV zegt geen inhoudelijke mededelingen te kunnen doen. ,,Ik weet niet wat er exact onderzocht is en wat de conclusies van de Rijksrecherche zijn.” Schoones, die geen verdachte zegt te zijn, spreekt van een vervelende zaak. ,,Ik hoop dat snel helder wordt wat uit het onderzoek komt.”

Geert P. gaf sinds eind 2013 leiding aan de ANPV, qua grootte de derde politievakbond, maar wel een bond met invloed. P. maakte zich in de media altijd sterk voor agenten die door hun werk PTSS hebben opgelopen. Sinds half december is P. met ziekteverlof en heeft hij zijn voorzitterschap neergelegd.