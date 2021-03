Na het weekend barst de lente (heel eventjes) los

LIVE | Duitse ic-art­sen: Strenge lockdown van twee weken, ‘EU en VK dicht bij deal over vaccins’

9:11 Duitse ic-artsen dringen aan op een strenge lockdown voor twee weken. Die moet voorkomen dat ziekenhuizen tijdens de derde coronagolf overspoeld raken. ‘Laat ons niet in de steek’, is de oproep aan de regering. Vandaag beginnen ziekenhuizen in Nederland met het vaccineren van een groep kwetsbare patiënten, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg. In de vaccinatiestrategie zou deze groep kwetsbaren waarschijnlijk later aan de beurt zijn vanwege hun (jonge) leeftijd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.