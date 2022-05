Na het weekend voor het eerst zomers warm

met video Opnieuw vogelgriep in Lunteren; 90.000 legkippen afgemaakt

In het Gelderse Lunteren is opnieuw vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf. De ongeveer 90.000 leghennen worden afgemaakt om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond. In de afgelopen periode zijn in de regio meerdere bedrijven geruimd nadat de vogelgriep was waargenomen.

3 mei