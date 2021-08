Na hevige regenval blijft het eindelijk even droog

Bonnie en Clyde onder de e-bikedieven: dit stel rooft de ene na de andere dure fiets

20 augustus Ze wekken nauwelijks argwaan als stel van middelbare leeftijd dat na een wandeling kennelijk weer op de fiets wil stappen. Zij is nog bezig op haar telefoon als de man haar E-bike met een soepele beweging alvast van het slot haalt. De vrouw stapt op en rijdt weg. Het is alleen haar fiets niet. Even later fietst haar handlanger doodgemoedereerd weg op een al even duur gestolen exemplaar.