Na jaren van onderzoek wordt omstreden imam van alFitrah-moskee in Utrecht alsnog vervolgd

Oude pand van moskee alFitrah wordt gesloopt, opvang asielzoe­kers loopt vertraging op

Het oude pand van moskee alFitrah, aan de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht is in een ‘dusdanig slechte staat’ dat het moet worden gesloopt. Omdat er ook veel asbest in het pand is aangetroffen zal het nog de hele zomer duren voordat het perceel vrij is. De geplande opvang van driehonderd asielzoekers loopt daardoor vertraging op.

6 juli