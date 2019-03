Na misstanden moeten studentenclubs minder bier schenken

Vooral studentencorps Vindicat lag stevig onder vuur door incidenten na alcoholmisbruik. Zo raakte een aspirant-lid in 2016 gewond bij een uit de hand gelopen ontgroeningsactiviteit, toen een ouderejaars op zijn hoofd ging staan. Ook kwam het studentencorps in opspraak door andere geweldsincidenten en een ‘sekslijst’ die rondging.



Daarop verbrak de universiteit de banden met het twee eeuwen oude corps, en nu haalt ook de gemeente de teugels verder aan. Volgens de Groningse burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) moeten de ‘alcoholexcessen’ aangepakt worden met ‘strakke regels’ omdat in verschillende studentenclubs een te sterke ‘alcoholcultuur’ heerst: ,,Dan gebeurt het bijvoorbeeld dat er zóveel gedronken wordt dat mensen in hun eigen braaksel in de sociëteit liggen’’, zei Den Oudsten gisteren tegen RTV Noord. ,,Die blijven daar liggen terwijl er mensen aan de bar staan. Of mensen die waggelend de sociëteit uitlopen.’’



Een speciaal project moet voor een ‘cultuuromslag‘ zorgen bij de alcoholinname, zodat ‘ongebreideld doordrinken’ niet meer vanzelfsprekend is. Verenigingen zijn niet allemaal even enthousiast, aldus de burgemeester: ,,Ik heb ze wel gezegd dat het niet voor de bühne is, het gaat ergens een beetje pijn doen.’’ Het gemeentebestuur verwacht in mei concrete afspraken te presenteren.