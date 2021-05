Na onweersbuien met hagel en windstoten brengt zonneschijn warmer weer

Nog even doorbijten: hoewel het KNMI voor vanmiddag en vanavond code geel heeft afgegeven voor het zuiden van het land, wordt het later deze week droger, zonniger én warmer. De omslag na een lange periode van wisselvallig weer en lage temperaturen is nabij.

Vandaag is het bewolkt en trekt er regen over het land van west naar oost. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door, maar het komt ook tot buien. Dit kunnen volgens Weerplaza felle buien zijn die vergezeld gaan met hagel en onweer, vooral in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is kans op windstoten tot 65 kilometer per uur. De temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden tot zo’n 15 graden in het zuiden van het land. Vanavond neemt de buienkans geleidelijk af, maar morgen is opnieuw kans op buien. De temperatuur ligt dan rond 14 graden.

Het is daarmee nog steeds ‘te koud en wisselvallig’ voor de tijd van het jaar. ,,Met dagelijks maxima rond 15 graden zitten we grofweg zo’n 4 graden onder de gebruikelijke waarde voor deze tijd van het jaar”, zegt meteoroloog Raymond Klaassen. ,,Deze week zal dat verschil nog niet worden weggepoetst maar de tendens is wel dat vanaf donderdag de temperatuur iets moet gaan stijgen.”

Quote De tendens is dat vanaf donderdag de tempera­tuur iets moet gaan stijgen Raymond Klaassen, meteoroloog.

‘Zon al krachtig’

Dan is de invloed van een hogedrukgebied beter merkbaar en dat brengt droger weer met zich mee: neerslag en storingen worden door die hoge luchtdruk op afstand gehouden en daardoor laat de zon zich vaker zien. Of dat ook gepaard gaat met een hogere temperatuur is ‘nog enigszins onzeker, maar ligt wel voor de hand’. ,,Waarschijnlijk loopt het met de temperatuur ook wel los want bedenk dat de zon al erg krachtig is in deze tijd van het jaar. Uit de wind en in de zon zal het voor het gevoel een stuk warmer aanvoelen’’, stelt Klaassen.

Vrijdag kan het al in het zuiden 20 graden of nog iets warmer worden. Vanaf zaterdag lukt dat op steeds meer plaatsen. Ook volgende week lijken temperaturen van 20 graden of meer haalbaar.

