Na pringles in het kalifaat, wil Nederland Ilham uit Gouda niet helpen

Volledig scherm Een facebookpost van Oum Fudayl in maart 2014. 'Theetje met mijn mannetje', staat erbij. © @HLN Een bus Pringles Xtra Cheesy staat er op het kleed. Twee glaasjes thee ernaast. ,,Een theetje met mijn liefste mannetje”, schrijft Oum Fudayl vrolijk bij de foto die ze in maart 2014 op Facebook zet. Ze post hem ergens vanuit Syrië, vanuit jihadistisch strijdgebied.



Nu is het najaar 2017. Het kalifaat stort met donderend geraas in elkaar en Oum Fudayl zit sinds ruim een week vast in een apart deel van een vluchtelingenkamp net buiten Raqqa. Samen met haar zoontje van een jaar oud en het ongeboren kind in haar buik. Haar ‘liefste mannetje’, een Belgische IS-strijder, zit ergens in de buurt in een gevangenis. Samen met hun kind zijn ze uit de voormalige hoofdstad van het kalifaat gevlucht, nu er al maanden Amerikaanse bommen op vallen en Koerdische strijders straat voor straat veroveren.

Gouda

Opeens dook Ilham (23), want zo heet Oum Fudayl in het echt, uit Gouda woensdagavond op in een interview op de Belgische zender VRT. De jonge vrouw behoorde tot de eerste ‘golf’ Nederlanders die naar het strijdgebied in Syrië en Irak trokken. Ze ging in 2013, net zoals nog een handvol jonge vrouwen uit Gouda. Ze wilden leven in een volledig islamitische staat (‘in Nederland word je raar aangekeken als je een niqab draagt’), ze wilden trouwen met een strijder.

Nu willen ze terug. Althans: Ilham wil terug. En onder de nog 190 Nederlanders in het strijdgebied zijn er meer vrouwen die met hun kinderen terug willen. In het interview zegt de Goudse dat het leven in de Islamitische Staat al maanden niet meer is zoals het was. De stad wordt, volgens haar, gestraft voor het loslaten van de pure islam. ,,Ik wil graag terug naar Nederland, voor de toekomst van mijn kinderen", zegt ze in het interview. ,,Hier in het kamp zijn ziektes en het wordt winter.” Maar stelt de commandant van het vluchtelingenkamp: een Nederlands consulaat zal contact moeten opnemen voordat hij actie onderneemt.

Geen bijstand

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat niet van plan. ,,De Nederlandse overheid biedt geen bijstand om een (jihadistisch) strijdgebied te verlaten.” Als er een hulpvraag komt bij een consulaat ‘wordt per geval bekeken welke bijstand kan worden gegeven’. Nederland heeft geen diplomatieke vestiging in Syrië, wel in Irak. De familie van Ilham wilde gisteren niet ingaan op haar situatie.

Andere landen halen hun vrouwelijke jihadisten wel actief terug. De kampcommandant meldt dat hij, op verzoek van Indonesië, 13 Indonesische vrouwen naar de grens met Irak heeft gebracht. Daar zijn ze opgehaald. Ook Tsjetsjenië doet dat. En Irak liet onlangs weten 500 buitenlandse IS-bruiden te willen deporteren omdat ze de afgelopen jaren ‘illegaal het land binnen zijn gekomen’.