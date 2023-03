Na roofmoord op zoon Carsten is vader Hans afgedaald naar zijn ziel: ‘Ik sta toe dat de dood een onderdeel van het leven is’

Spookrij­der ernstig gewond na aanrijding op A9, tweede slachtof­fer heeft ‘slechts kneuzingen’

Op de A9 bij Spaarndam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een spookrijder tegen een tegemoetkomende bestelbus gereden. Daarbij is de spookrijder ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de bestelbus houdt wonderwel ‘slechts kneuzingen’ over aan de hevige aanrijding, blijkt uit een eerste onderzoek door de hulpdiensten.