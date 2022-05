Na vaccins zweren sommigen nu zonnebrand af: ‘Weet je wat pas gevaarlijk is? Huidkanker’

Met weer een zonnig weekend voor de boeg wordt het smeren geblazen voor wie zijn nog bleke winterhuid niet wil verbranden. Vertrouw daarbij niet op een drietal crèmes van Etos, Suntribe en Clinique, waarschuwt de Consumentenbond. Die bieden een flink lagere bescherming dan de factor 30 die de verpakking belooft.

De Belgische evenknie van de Consumentenbond, Test Aankoop, diende deze week een klacht in bij de overheid over drie falende zonnecrèmes. Het gaat onder meer om Zwitsal SPF 50+. ,,Ontoelaatbaar’’, verklaart de consumentenorgansiatie, ,,dat dit gebeurt bij producten die specifiek voor baby’s en jonge kinderen zijn bedoeld.’’

Vlaams Belang

Ondertussen ging dit weekend een bericht viraal van Eva Vlaardingerbroek. ‘Tijd voor een ongevaccineerde, zonnecrèmevrije en zaadolie-loze zomer’, schreef de rechtse opiniemaakster, die eind 2020 opstapte bij Forum voor Democratie van Thierry Baudet, op Instagram bij een foto van zichzelf op een terrasje.



Vlaardingerbroek sprak dit voorjaar op een congres van de jongerenafdeling van Vlaams Belang. Een Belgisch Kamerlid van die rechts conservatieve partij liet zich onlangs kritisch uit over de palen met gratis zonnebrand die de stad Hasselt plaatste. Ook in Nederland verschijnen op steeds meer plaatsen zulke zonnebrandzuilen, zoals op terrassen en de stranden van Hoek van Holland en Wassenaar. ,,In een land waar één op de twee Vlamingen aangeeft de facturen niet meer te kunnen betalen, waar een gebrek aan vitamine D en zonlicht een gigantisch probleem vormt voor de gezondheid, gaat de overheid mensen bang maken voor zonlicht en gratis zonnecrème uitdelen”, verklaarde Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Eva Vlaardingerbroek (@eva.vlaar) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gezondheidscultus

Ageren tegen zonnebrandcrème past in de cultus van de weerbare jeugd, die zich sterkt met gezonde voeding, buitenleven en zon als natuurlijke bron van vitamine D, signaleert de Vlaamse krant De Morgen. Die cultus wordt aangehangen door rechts-nationalisten, die ook fel tegen coronavaccinaties protesteerden. Maar er is ook een overlap met de beweging van al dan niet veganistisch levende vrouwen die in natuurlijke gezondheid en selfcare geloven, signaleerde New York Magazine. Zo noemde topmodel Gisele Bündchen zonnebrand eerder ‘gif’ - ze voegde eraan toe dat ze geen ‘kunstmatige’ stoffen gebruikt en haar huid beschermt door overdag niet buiten te komen. Diezelfde Bündchen nam het op voor haar Nederlandse collega Doutzen Kroes toen die in opspraak raakte vanwege haar kritiek op coronavaccinaties.

Hoe reëel zijn de zorgen voor ‘gif’ in zonnebrandcrèmes? Er zijn gevallen bekend van zonnecrèmes waar schadelijke stoffen in bleken te zitten. Zo riep farmaceut Johnson & Johnson vorige zomer producten terug die verontreinigd waren met benzeen, een potentieel kankerverwekkende stof.

Volledig scherm Zonnebrand vergeten? Op het strand van Hoek van Holland staat sinds half april een paal waar je factor 30 kunt pakken. © www.roeldijkstra.nl

Klinkklare onzin

Maar dat zonnebrandcrèmes gevaarlijk zijn, is ‘klinkklare onzin’, zegt Tamar Nijsten, afdelingshoofd Dermatologie in het Erasmus MC. ,,Er zijn geen signalen dat zonnebrand schadelijk voor de gezondheid zou zijn, terwijl miljarden mensen het al lange tijd gebruiken. Weet je wat pas gevaarlijk is? Huidkanker.’’

De hoogleraar maakt zich zorgen over de ‘maatschappelijke tendens’ waarin zonnebrandcrème in twijfel wordt getrokken. ,,Dat past binnen het uitgesproken liberale gedachtegoed dat de mens overal zelf verantwoordelijk voor is, en dat alle preventie betuttelend is. Ik ben het ermee eens dat je mensen niet doodsbang moet maken voor de zon. Maar het is wel noodzakelijk om ze te leren verstandig met de zon om te gaan.’’

Het aantal gevallen van huidkanker stijgt namelijk explosief, jaarlijks komen er in Nederland 700.000 nieuwe patiënten bij. Daarmee is huidkanker inmiddels veruit de meest voorkomende kankersoort, benadrukt de huidarts. ,,Ik snap best dat zonnebrandcrème geen zaligmakende oplossing is. Maar toch is het, naast uit de zon blijven en de huid bedekken, het beste beschermingsmiddel dat we nu hebben.’’