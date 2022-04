Na verlies van Irma's man blijkt nu ook zoon Quinten terminaal

Na bezoekjes aan verschillende oogartsen komt hij uiteindelijk terecht bij het Erasmus MC in Rotterdam. Daar ondergaat hij meerdere tests en scans. Het blijkt foute boel. Er zit een tumor achter zijn oog. Achteraf gezien vindt Irma dat het allemaal onnodig lang duurde voor er een diagnose werd gesteld. ,,Natuurlijk is niet te zeggen of we er wel op tijd bij waren geweest als het eerder ontdekt was, maar ik heb mij gestoord aan het feit dat veel artsen terughoudend zijn met doorsturen als ze de oorzaak van de klachten zelf niet kunnen achterhalen. Ik heb al die tijd geweten dat er iets goed mis was, een moedergevoel laat je nooit in de steek.”