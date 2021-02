Na winters weer dit weekend recordwarmte verwacht, zondag 19 graden: ‘Echt lenteweer’

Met name zondag en maandag wordt het naar verwachting historisch warm, en bovendien ook zonnig. ,,Het wordt heel mooi weer, echt lente", zegt meteoroloog Wouter Bernebeek van Weerplaza. Dat komt door warme lucht die vanuit Zuid-Europa onze kant op wordt geblazen.

Recordtemperaturen

,,De temperaturen gaan daarbij steeds verder omhoog. Morgen komen we uit rond de 10, 11 graden, zaterdag zal het op veel plaatsen al 15 graden zijn en ik denk dat we zondag zeker in Zuid-Nederland toch wel temperaturen tussen de 17 en 19 graden kunnen verwachten.”

En dat is een record; tot dusver kwam de temperatuur op 21 februari niet hoger uit dan 16 graden. Zaterdag is er nog wat sluierbewolking, maar zondag en maandag zijn naar verwachting bovendien ook lekker zonnig. Na het weekend kan het kwik zelfs oplopen tot 20 graden.

36 graden verschil

Daarmee zit er maar liefst 36 graden verschil tussen de minimumtemperaturen van afgelopen dagen en de verwachte 20 graden begin komende week. En dat is uiterst zeldzaam, zegt Bernebeek. ,,Dat is in februari bij mijn weten slechts één keer eerder gebeurd, bijna honderd jaar geleden.”

Twee jaar geleden was het in februari ook al uitzonderlijk warm. Maar, zegt Bernebeek, dat was later dan nu. ,,Toen was het rond 25 februari 20 graden in Limburg. Dat zie ik komende week wel weer gebeuren, maar dat is dan dus een week eerder dan toen. Dat is recordvroeg.”

Explosie in de natuur

Voor mensen die last hebben van hooikoorts zijn de hogere temperaturen minder goed nieuws. ,,Het gras gaat vanaf 10, 11 graden al groeien. Dat is eigenlijk nu al. Als het volgende week zo warm wordt voor de tijd van het jaar, dan krijg je wel een soort explosie in de natuur. Zeker met dit weer: wel wind, droog en zonnig.” En dat betekent pollen in de lucht en dus hooikoortsklachten voor wie daarvoor gevoelig is.

Ondanks de kou van de afgelopen dagen is het een warme winter. Bernebeek: ,,Over de gehele linie gaat deze winter als zacht de boeken in. Hóe zacht, dat is nog even afhankelijk van de komende dagen.”

Afgelopen weekend was Nederland nog bedekt onder een laag sneeuw, komend weekend wordt het lenteachtig warm: