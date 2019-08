Naakt, doodgeschoten, gedumpt en niemand weet wie ze is

Op 25 juni komt de zaak in Opsporing Verzocht. Met Franse ondertiteling, omdat de vrouw op een steenworp afstand van de Belgische grens is gevonden. Daarom ook wordt nauw samengewerkt met de Belgische collega’s van de regio Puyenbroeck, net over de grens bij Zelzate. Het levert vijftien tips op. In België wordt net na het nieuws een ‘urgentiebericht’ uitgezonden. Op 2 juli is er een herhaling bij Opsporing Verzocht. Uiteindelijk komen 174 tips binnen. Veel mensen denken dat het gaat om een vermiste vrouw uit Noorwegen, die eveneens rossig haar heeft. De gouden tip zit er niet tussen.

Niemand lijkt de vrouw te missen. Misschien, denkt het onderzoeksteam, zijn de mensen uit haar omgeving in de veronderstelling dat ze op vakantie is. Of zijn ze door een andere verklaring op het verkeerde been gezet. Misschien heeft de dader een rookgordijn opgetrokken. ,,Daarom vragen we nu mensen óók te bellen als iemand uit hun omgeving al langere tijd ‘verklaarbaar’ weg is”, benadrukt TGO-teamleider Martine Jacobs.



Het onderzoeksteam kijkt verder dan België. In Frankrijk en Duitsland zijn inmiddels vermissingsdossiers aangelegd. Officier van justitie Kim Weijers: ,,Haar DNA is uitgezet naar alle Europese landen die een databank voor vermiste personen hebben. Stel dat je familie je mist, dan kunnen we DNA van je tandenborstel halen en dat daar opslaan. En als we geen DNA van de vermiste kunnen krijgen, dan van ouders, broer of zus. Als het nagenoeg overeenkomt, is dat een sterke aanwijzing.”