Naakt gevonden lichaam rossige vrouw in Zeeland blijft raadsel: ‘Iemand moet haar toch missen?’

Video/update Alleen­staan­de moeder (49) doodgesto­ken in Rotterdam, kleinkinde­ren in politiebus­je opgevangen

8:41 Een 49-jarige alleenstaande moeder is gisteravond overleden bij een steekpartij in een woning in Rotterdam. De politie gaat uit van een ‘incident in de relationele sfeer’. Haar kleinkinderen, die bij de vrouw in huis waren, zijn volgens een buurman in een politiebusje opgevangen. De zoektocht naar de dader is in volle gang.