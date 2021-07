Naaktfoto's Remco (50) staan gewoon op internet: verlegen is hij niet, dat was vroeger wel anders

Als Lodeweges zijn grote donkerblauwe deur opendoet van zijn karakteristieke woning aan de Wassenaarsestraat in Scheveningen valt gelijk zijn kleding op. De vijftiger draagt een rood-wit shirt op een witte broek met

witte schoenen. Buigt hij zijn knieën, komen onder de broek rode sokken tevoorschijn. Hij is flamboyant. Houdt van kleur. Dat is in zijn huis te zien aan de zachte, doch kleurrijke muren en versieringen. Niet vanzelfsprekend, blijkt later in het interview. Lodeweges is kleurenblind.