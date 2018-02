Nabestaanden MH17 eisen excuses Wilders voor Russisch vriendschapsspeldje

IJsblog: Rijkswaterstaat blijft strooien en eerste mensen zakken door het ijs

11:12 Het vriest! Het KNMI verwacht dat het door de koude wind kan voelen als kouder dan -15. De werkelijke temperatuur ligt vandaag in het hele land tussen -4 en -10 graden. In het hele land verheugen mensen zich op schaatspret. Gedurende de dag houden we je in dit blog op de hoogte van het laatste ijsnieuws in Nederland.