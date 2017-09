Nabestaanden van omgekomen militairen Mali naar de rechter

COA mag homoseksuele Syriër niet uit azc zetten

11:02 Een homoseksuele Syrische asielzoeker mag van de rechter voorlopig in het azc in Alkmaar blijven wonen. Het COA wil dat hij daar weggaat omdat er voor hem inmiddels woonruimte is gevonden in Castricum. Maar de Syriër wil daar niet tussen ‘strenggelovige Arabische mannen’ wonen.