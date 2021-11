Nabil B. over ex-advocaat Oscar Hammerstein: ‘Hij is een ongeleid projectiel’

De Raad van Discipline behandelde vandaag klachten die werden ingediend tegen voormalig advocaat Oscar Hammerstein. Die gaf vorig jaar in het AD een interview over zijn periode als advocaat van kroongetuige Nabil B. ,,Hij was een ongeleid projectiel”, aldus de Marengo-kroongetuige.

In juli 2020 publiceerde deze site een veelbesproken interview met Hammerstein, toen nog anoniem, over zijn periode als advocaat van kroongetuige Nabil B. In dat interview stelde hij dat de breuk met de kroongetuige zou zijn veroorzaakt door Peter R. de Vries. Ook deed hij in het interview uitspraken over advocaat Khalid Kasem, die toen net in opspraak was geraakt vanwege vermeende banden met de organisatie van Ridouan Taghi. Hammerstein stelde dat hij van een officier van justitie had begrepen dat het Openbaar Ministerie (OM) niet zat te wachten op De Vries, omdat hij destijds kantoorgenoot was van Kasem.

Kasem: ‘Handelen Hammerstein betreurt mij zeer’

Naar aanleiding van die klachten hebben Kasem, Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B. klachten ingediend tegen Hammerstein. Die klachten werden, na een maandenlange schriftelijke ronde, vanochtend in de extra beveiligde Bunker in Amsterdam besproken. Kasem kreeg zelf ook het woord.

,,Het bevreemdt mij zeer dat hij (Hammerstein) een aantal beschuldigingen publiekelijk gemaakt heeft. Het handelen betreurt mij zeer. Hij heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd Peter R. de Vries zwart te maken.” De advocaat van Kasem stelde dat Hammerstein in het interview geen enkele reden had om over Kasem te beginnen.

Quote Hammer­stein heeft bij herhaling zijn geheimhou­dings­plicht geschonden Peter Schouten

De klacht van Nabil B. ziet onder meer op het schenden van het beroepsgeheim door Hammerstein, door privé-informatie te verstrekken. ,,Hammerstein heeft bij herhaling zijn geheimhoudingsplicht geschonden”, zei Peter Schouten, de advocaat van Nabil B. Volgens Schouten heeft Hammerstein het interview uit ‘rancune’ gegeven, en heeft hij de kroongetuige gediskwalificeerd en beschadigd. Ook wordt het Hammerstein verweten dat hij de veelbesproken iPhone van de kroongetuige - via de deken - aan het OM heeft bezorgd. Schouten stelde dat hij deze ook aan de opvolgend advocaat had kunnen geven.

Ook de klacht van wijlen Peter R. de Vries werd (deels) besproken. Hammerstein zelf stelde het pijnlijk te vinden dat de klacht van De Vries nog werd besproken. ,,Het is pijnlijk te spreken over wijlen Peter de Vries. Hij is vermoord binnen het feitencomplex dat hier vandaag ter sprake komt.” Royce de Vries, de zoon van Peter, noemde die opmerkingen ongepast. ,,Hij schrijft te pas en te onpas ongepaste en tendentieuze opmerkingen in zijn verweerschrift en reacties. Ik vind de woorden die hij gebruikt nogal ongepast.”

Nabil B: ‘Hammerstein was een ongeleid projectiel’

Nabil B. kreeg aan het einde van de zitting ook zelf het woord. Hij stelde dat de breuk met Hammerstein (die na de moord op Derk Wiersum aantrad als raadsman) er al een tijdje zat aan te komen. Volgens hem waren er veel incidenten.

Zo zou Hammerstein ongepaste erotische opmerkingen hebben gemaakt naar hem en het gevangenispersoneel. ,,Hij was een ongeleid projectiel.” Ook zei hij dat hij Hammerstein helemaal niet had bedreigd, toen die weigerde zijn iPhone terug te laten bezorgen. ,,Ik zei ‘gaan we netjes oplossen, of gaan we met modder gooien’. Ik had geen zin in een mediarel.”

De Raad van Discipline doet op 27 december uitspraak.

