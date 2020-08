Nabil B. voelt de hete adem van de familie Changachi en Ridouan Taghi en weet: hij is de klos

In Amerika waakt een Nederland­se viroloog over ‘ons’ vaccin: ‘Het ziet er goed uit’

3:00 Vincent Munster waakt in de VS over de veiligheid van het door ons gekochte Oxford-vaccin. Het ziet er écht gunstig uit, zegt de Nederlandse viroloog die al sinds februari onafgebroken aan het werk is in een exclusief interview. ,,Volledige bescherming zou het mooist zijn. We gaan kijken of dat er in zit.”