NAC wil hooligans ‘keihard straffen’, politie doet aangifte

Aangifte

Bizar gedrag

,,De afgelopen jaren is er namelijk door veel personen binnen NAC, de supportersgroepen, de gemeente Breda en de politie Breda hard gewerkt om een zo gastvrij mogelijk klimaat te creëren voor supporters die een wedstrijd van NAC willen bezoeken of uitwedstrijden van onze eigen supporters. Juist omdat er de afgelopen jaren een sterke positieve trend waarneembaar was in het normalisatietraject, is dit zo teleurstellend. We hebben zichtbare resultaten geboekt op het gebied van normalisatie en dan is er gisteren een kleine groep personen die met hun bizarre gedrag roet in het eten gooien. Dit gedrag past niet bij NAC en is ontoelaatbaar. In samenwerking met de politie gaan we er alles aan doen om deze personen aan te pakken en zo hard mogelijk te straffen.”