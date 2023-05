Nachtelijk bezoek Rutte moet voor doorbraak Landbouwakkoord zorgen

Familiele­den slaan elkaar het nieuwe jaar in: broer moet maanden door een rietje eten

Het jaar 2020 is amper begonnen of leden van een Almelose familie vliegen elkaar al in de haren. De reden? Zwaar vuurwerk dat vlak bij enkele familieleden gegooid zou zijn. Het levert, bijna drie-en-een-half jaar later, nog steeds een forse werkstraf van 150 uur op.