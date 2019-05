Nachtlampje geen succes: Dochter zingt om 23.30 uur nog steeds ‘In de maneschijn’

Het is midden in de nacht als de dochter snikt dat ze bang is in het donker. Dat ze graag het licht aan heeft wisten we al: alle peertjes zijn inmiddels uit de lampen geschroefd omdat de dochter anders aan het keten blijft op haar kamer. Ik zit op haar bed en denk na.



,,Morgen gaan we een nachtlampje halen’’, zeg ik. ,,Zo eentje als ik vroeger had. Eentje voor in het stopcontact.’’