Nagenoeg blinde man vastgebonden, bruut beroofd en naakt op straat achtergelaten na bezoek prostituee

Op straat ligt een bijna naakte man. Zijn handen zijn vastgebonden met kabelbinders, zogeheten tiewraps. Hij is volledig in paniek als agenten hem op 1 maart aantreffen in de buurt van zijn huis in Hendrik-Ido-Ambacht. ,,Mollie, Mollie’’, horen zij hem roepen.



Tegen de politie vertelt de man dat hij zojuist is overvallen. De twee daders hebben eerst pepperspray in zijn ogen gespoten, waarna ze hem hebben gekneveld. ,,Ik weet niet of die mensen nog in mijn woning zijn’’, vertelt de man.