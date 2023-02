Nancy dreigt huis kwijt te raken omdat ze voor 86-jarige moeder zorgt: ‘Ik weet niet hoelang ze nog te leven heeft’

Lichaam van Mogos (18) werd gevonden in sloot, dorp rouwt: ‘Het was een schat van een jongen’

Mijnsheerenland is in shock na de dood van Mogos Merke (18). De vondst van zijn levenloze lichaam, maandagochtend in een ondiepe sloot, roept in het dorp vooral verdriet en vragen op. ,,Zijn familie is ontroostbaar. Mogos’ zusje zei nog: misschien komt hij weer tot leven.’’