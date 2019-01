‘Narigheid’ in ochtendspits door sneeuw, NS past dienstregeling weer aan

Zware kunstboom valt om in ziekenhuis: drie gewonden

18:21 Een decoratieboom in het restaurant van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp is vanmiddag omgevallen. Daarbij vielen drie gewonden. Waarschijnlijk mogen ze vandaag alweer naar huis. De stam van de boom is van echt hout en is vier meter hoog. De blaadjes van het object zijn wel nep.