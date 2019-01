Nashville-initiator: ‘Kerken zwegen bij nazi-ideologie, bij gender-ideologie gebeurt dat weer’

Een van de Nederlandse initiatiefnemers van de Nashville-verklaring haalt de Tweede Wereldoorlog erbij in de verhitte discussie over het fel bekritiseerde pamflet: ,,We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak”, zegt voormalig predikant Piet de Vries (62), ook verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Vries was voorheen predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld en nam samen met evangelist Arjan Baan dit najaar het initiatief om de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring te verspreiden. Het Amerikaanse stuk werd in de zomer van 2017 opgesteld door een van de grootste protestantse kerkgenootschappen in de VS, bedoeld als tegengeluid voor ‘de seculiere tijdgeest van de 21ste eeuw’. ,,Seksualiteit is bedoeld voor man en vrouw die elkaar een leven lang trouw blijven”, zegt De Vries tegen deze website. ,,Maar die opvatting staat onder zware druk, ook binnen de kerk, door aspecten als vreemdgaan, echtscheidingen, seks voor het huwelijk en homoseksuele relaties.”

Een groep van tweehonderd predikanten en SGP-prominenten als Kees van der Staaij zetten hun handtekening onder de verklaring. De Vries: ,,Eerder dit jaar publiceerden we ook al een wake up call over het thema. Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.” Predikant Rinie van Reenen uit Oldebroek (Gelderland) hielp ook bij het opstellen van de vertaling en het naschrift. ,,Ik heb dit zonder aarzelen ondertekend. Dit is de klassiek-christelijke visie op het huwelijk, daar sta ik pal voor. Met het homohuwelijk en de transgenderdiscussies de afgelopen twintig jaar is er veel veranderd, het is goed dat de kerk zich uitspreekt.”

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Kees van der Staaij blijft het pamflet steunen: ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit.” © ANP

Ophef

De woede over de Nashville-verklaring is groot, van politiek links tot rechts, van gelovigen tot atheïsten: de tekst deugt niet, vinden critici. De uit Amerika overgewaaide lijst met ‘geboden’ jaagt gelovige homo's zo ongeveer terug in de kast, ontkent seksuele geaardheid en het bestaan van transgenders en werkt polariserend, klinkt het binnen én buiten de kerk. ,,Dit is een stap erger dan we tot nu toe hoorden van de strenggelovigen”, zegt theoloog Alain Verheij. ,,Artikel zeven van het manifest suggereert bijvoorbeeld dat je niet homo of transgender mag zijn omdat het een kèuze is. Alsof geaardheid niet bestaat!? Ik kom zelf uit een gereformeerd nest, ik ken mensen die uit de kast kwamen, waardoor hun familie werd verscheurd. Dit is echt teleurstellend. Het is een preek voor eigen ‘parochie'. Volgens mij is het de angst voor nieuwe generaties gelovigen, die inmiddels opgroeien met het homohuwelijk als feit. Dit is dan spierballentaal in reactie, zo van: we laten eventjes zien hoe het echt zit.” Ook Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen heeft geen goed woord over voor de Nashville-tekst: ,,Iedereen is welkom in de kerk, deze artikelen zijn gebaseerd op angst, en ze werken ontwrichtend. Wat hebben we eraan als we een loopgravenoorlog importeren uit Amerika!?”

(Artikel gaat verder na de tweet)

Gereformeerd

Tegelijkertijd kan het strenge geluid van de gereformeerden niet verbazen. In de strook van pakweg het Overijsselse Staphorst tot het Zeeuwse Scherpenisse leven deze dogma's over het huwelijk tussen man en vrouw en homoseksualiteit. ,,En in heel Nederland zal een veel grotere groep nog steeds vinden dat het huwelijk slechts tussen een man en vrouw kan gelden”, zegt Henk van den Belt, hoogleraar Theologie aan de Vrije Universiteit, de plek waar ook De Vries en een aantal andere ondertekenaars werken. ,,Maar dit statement werkt averechts. Zo'n artikel zeven, dat stelt dat het een keuze is om homo of transgender te zijn: mensen lezen dit als een veroordeling, ze voelen zich afgewezen. Het was zoveel vruchtbaarder geweest als ze gewoon een gesprek binnen de eigen gemeente waren aangegaan, dit blokkeert de boel.”