Nationaal Kamp Vught boos over ‘onvoorstelbaar domme’ jodenuitspraak boerenleider

,,Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst’’, zei de actieleider letterlijk. ,,Een onvoorstelbaar domme uitspraak’’, laat directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught in een felle reactie weten aan Omroep Brabant. ,,Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie. Hoe dom kun je zijn? Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed.’’



Van den Oever deed zijn uitlatingen gistermorgen in het provinciehuis in Den Bosch, waar opnieuw werd gesproken over de stikstofproblematiek. Na afloop weigerde hij zijn woorden terug te nemen. ,,Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven’’, aldus de veehouder tegen Omroep Brabant.



De boerenleider haalde zijn schouders op over de opmerking dat boeren in tegenstelling tot Joden níet werden of worden uitgemoord. Van den Oever: ,,Gelukkig niet, maar ze worden wel gedeporteerd. Het is een schande in de geschiedenis. Grote woorden zijn soms nodig.’’