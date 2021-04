Nationaal Monument op de Dam beklad door demonstrant

De vrouw is aangesproken op het vandalisme. Ook werd haar proces-verbaal aangezegd. De politie ging niet tot aanhouding over. ,,Dat zou de boel kunnen escaleren’’, liet een agent ter plekke weten.



Al wekenlang wordt in Amsterdam elke zondag gedemonstreerd tegen het Nederlandse coronabeleid. Nu ‘koffiedrinken’ op het Museumplein niet meer kan, protesteren koffiedrinkers elders in de stad. De demonstranten verzamelden zich zondag eerst op de Nieuwmarkt, waarna ze in een stoet naar de Dam liepen. Daarbij werd onder andere ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ geroepen.