Natte sneeuw voor oosten van het land, regen voor het westen

Waar de Denen en noord-westelijk wonende Duitsers kunnen genieten van een een goed pak sneeuw, hebben wij in Nederland minder geluk, zegt Leon Saris van Weerplaza. ,,Het lagedrukgebied dat koude lucht uit het oosten brengt, wordt gecompenseerd door zachtere lucht uit het westen. We wisten dus eerder al dat het westen regen zou hebben en het oosten natte sneeuw. Nu blijkt dat die westelijke stroming toeneemt en zo de sneeuw als het ware de grens overdrukt.”

In het oosten van het land heeft dat natte sneeuw tot gevolg, maar de echte poedersneeuw blijft waarschijnlijk uit. ,,Op de heuvelachtige plekken van Nederland kan nog wel een dun laagje komen te liggen. Ook daar zal de sneeuwpret echter beperkt blijven, moet ik waarschuwen. De goede sneeuw zal daar pas midden in de nacht vallen. Die zal tegen de ochtend weer gesmolten zijn.”

Met de kleine hoeveelheid sneeuw van vandaag moeten we het voorlopig even doen, voorspelt Saris. Donderdag wordt het droog en de temperatuur blijft rond de 3 a 4 graden. Alleen in Limburg blijft de temperatuur hangen en blijft er kans op natte sneeuw. ,,In de nacht naar vrijdag draait de wind naar het noorden waardoor we meer opklaringen zullen zien. Dat betekent dat vrijdag de zon weer eens doorbreekt. Dat is na een lange tijd ook wel aangenaam.”