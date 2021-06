Natuur krijgt mogelijk 30 miljoen kilo extra stikstof te verwerken door handel in rechten

De boeren en bedrijven hebben deze extra rechten in hun vergunning staan, bovenop wat ze nu al aan stikstof uitstoten. Ze kunnen de ongebruikte rechten elk moment zelf gaan gebruiken of ze kunnen het verkopen of verhuren aan andere bedrijven. Hoe groot dit potentieel is, blijkt nu voor het eerst uit berekeningen van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met de onderzoeksredactie van BN De Stem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad, Eenvandaag en de Groene Amsterdammer.