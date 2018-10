Natuurdokter gestraft voor 'geneesreisje' naar Italië

Een arts uit het Limburgse Lomm, die met een doodzieke patiënt naar Italië ging voor een onbewezen therapie, is gestraft door het medisch tuchtcollege in Eindhoven. De patiënt is overleden en de arts is inmiddels uitgeschreven uit het artsenregister, het BIG-register.

De in maart overleden patiënt, een man van 64 uit Steensel, leed aan alvleesklierkanker en was uitbehandeld.

Hij vertrok samen met zijn behandelaar, de natuurgenezer Jan G. uit Lomm, naar Italië om daar een zogenaamde OPL infuustherapie te ondergaan.

De zus van de patiënt besloot ook naar Italië te gaan om te kijken hoe het daar met haar broer was. Natuurgenezer Jan G. was toen de zus aankwam al weer onderweg terug naar Nederland. Volgens het rapport, dat is opgesteld door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, trof de zus een schokkende situatie aan toen ze bij de bed and breakfast arriveerde waar haar broer samen met Jan G. zou verblijven. In het rapport staat onder meer:

Afgeknipte frisdrankfles

,,G. had de sleutel van de kamer van patiënt beneden in een bakje gelegd omdat het zó slecht ging met patiënt dat hij niet de trappen af zou kunnen komen om de deur open te doen. De zus trof de patiënt boven aan in een hete kamer, in bed, met een afgeknipte frisdrankfles waarin hij moest plassen. De kamer en het bed roken naar urine.’’

,,Er stond een bak water naast het bed waarmee de patiënt zijn been nat moest houden omdat hij trombose had”, gaat het bericht verder.

Na aankomst van de zus is de man in een ziekenhuis in Italië opgenomen, waar hij een longembolie, een longontsteking, trombose aan beide benen en een acute streptokokkenontsteking bleek te hebben. Enkele weken later overleed hij in Nederland. De broer van de overleden man, woonachtig in Lent, heeft vervolgens een klacht ingediend bij het tuchtcollege.

Doktersjas

Jan G. beweert dat hij geen behandelrelatie met de patiënt had, maar op foto's die zijn vrijgegeven van de Italië-reis is te zien hoe G. in een doktersjas met een injectiespuit naast de patiënt staat.

Ook zou G. bij diverse behandelingen van de patiënt aanwezig zijn geweest. Volgens de natuurgenezer was het de eigen keuze van de patiënt om voor de behandeling naar Italië te gaan en daar ook te blijven.

De patiënt heeft de arts echter wel benaderd in zijn hoedanigheid van arts, zegt het college, en de dokter heeft hem gezegd dat de zogenoemde OPL infuustherapie in Italië hem mogelijk kon genezen, terwijl er geen wetenschappelijk bewijs is voor het effect.