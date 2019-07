Natuurfotograaf spot zeldzame zwarte ree in bossen Lage Vuursche

,,Ik had een zware werkweek achter de rug en wilde toen ik thuis kwam het liefst op de bank neerploffen, maar ik weet hoe goed de natuur dan juist voor je is dus ik besloot toch met mijn camera op pad te gaan en bij mij om de hoek het bos in te lopen,” vertelt Yvette van den Berg een dag na haar bijzondere ontmoeting. ,,Ik genoot van de rust en alle geluiden, maakte een foto van een bosmuisje en zag daar ineens in de verte een zeldzaam zwart reebokje in het bos.”

‘Ik heb 100 foto’s’

‘Echt een geluksmoment’

Van den Berg had nog nooit eerder een zwarte ree gezien. ,,Ze zijn ook echt zeldzaam. Het is al bijzonder om wild van dichtbij te mogen zien, ik fotografeer vaak herten in Nederland, maar dat het dan ook nog een zwarte ree was, is echt een geluksmoment. Ik ben heel blij dat ik toch naar mijn gevoel geluisterd heb, en het bos in ben gegaan.”



Dat is een boodschap die Van den Berg vaker verkondigt. ,,Natuurgeluk voor iedereen, de natuur heeft een heilzame kracht. Als je stilstaat in de natuur zie je wat er allemaal leeft en groeit. De natuur heeft een positief effect op de mens, als we in de natuur zijn maken we gelukshormonen aan, daalt het stress-hormoon, worden we creatiever en hebben we minder piekergedachten. Dat gebeurt zelfs als we naar natuurfoto's kijken. Daarom vind ik ook dat op plekken waar mensen zelfstandig niet de natuur in kunnen lopen, zoals woonzorgcentra en ziekenhuizen, er meer natuurfoto's zouden moeten hangen.”