‘Natuurlijk zie ik ook wel hoe iedereen plezier heeft in het zwembad, maar eerlijk gezegd is de hitte een ramp’

Nee, echt spannend is het voor een meteoroloog van Defensie niet hoor, zo’n temperatuur die oploopt richting de 40 graden. ,,Wij werken voor onze missies overal ter wereld en een zandstorm in Mali juist inschatten zodat een helikopterpiloot weet of hij kan opstijgen, dát is spannend”, zegt Erik Chavanu. Desondanks houdt hij in de weerkamer van de Joint Meteorologische Groep op vliegbasis Woensdrecht zijn batterij computerschermen goed in de gaten. Al is het maar om te zien of hij de poule gaat winnen vandaag: waar stijgt de temperatuur het meest?