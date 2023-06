Nazaten krijgen veel inspraak in besteding geld uit slavernijfonds

Vakbonden bereiken akkoord over cao zorgperso­neel: vaste medewerker krijgt voorrang in rooster

Vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 hebben in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord gesloten met zorgwerkgevers over een verbeterde cao voor personeel werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (VVT).