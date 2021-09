‘Nazi’s fuck off’: demonstranten op de stoep bij Utrechts restaurant dat coronapas weigert

VIDEO Onrustige avond bij restaurant Utrecht vanwege negeren corona­check: ‘We zijn klaar voor deze strijd’

11:47 De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil dat restaurant Waku Waku in Utrecht per direct gesloten wordt vanwege het niet naleven van de coronaregels. Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa hebben dit tot dusver echter geweigerd, de zaak bleef maandagavond gewoon geopend. De politie is lange tijd bij het restaurant aanwezig geweest. Rond elf uur keerde de rust terug.