Nazomer in aantocht: temperatuur boven 20 graden

Wielrenner (60) die op tractor klapte overleden

15:38 Van de twee wielrenners die gisterochtend een tegemoetkomende tractor raakten in het Brabantse Boerdonk is er een overleden. Het gaat om de 60-jarige Tonny Toonders. De andere wielrenner, een 62-jarige clubgenoot van de Boerdonkse wielertourclub WTC, is zwaargewond geraakt.