NCTV: ‘Nederlandse rechts-extremisten lopen niet warm voor oorlog in Oekraïne’

Het is ‘onwaarschijnlijk’ dat grote aantallen Nederlandse rechts-extremisten naar Oekraïne gaan om zich daar in de oorlog te mengen. ‘Bij de meeste rechts-extremisten in Nederland lijkt namelijk op dit moment de bereidheid om naar Oekraïne te gaan te ontbreken’, zo schrijft veiligheidscoördinator NCTV in zijn nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme.

De afgelopen jaren trok een handjevol Nederlandse rechts-extremisten naar Oekraïne om zich daar in het conflict te mengen. Sommigen sloten zich aan bij extremistische Oekraïense milities, anderen juist bij de pro-Russische milities. Nederlandse veiligheidsdiensten hielden hen in de gaten omdat ze na terugkeer mogelijk een gevaar zouden kunnen vormen door hun opgedane ervaring in het strijdgebied.

Quote Omdat deze groep mogelijk gevechts­trai­ning op kan gaan doen, kunnen er veiligheidsrisico’s optreden als zij terugkomen NCTV

Nu heeft de oorlog een grotere schaal bereikt en zijn er mogelijk tientallen Nederlanders naar Oekraïne gegaan om zich aan te sluiten bij het Vreemdelingenlegioen van de Oekraïense strijdkrachten. ‘Omdat deze groep mogelijk gevechtstraining op kan gaan doen, kunnen er veiligheidsrisico’s optreden als zij terugkomen. Vanwege het niet-extremistische karakter van het officiële Oekraïense ‘vreemdelingenlegioen’ is het onwaarschijnlijk dat deelname hieraan vanuit contraterrorisme-perspectief risico’s voor Nederland met zich mee zal brengen’, schrijft de NCTV.

Die dreiging zou groter kunnen zijn als de uitreizigers rechts-extremistisch gedachtengoed hebben, stelt de veiligheidsdienst. ‘Vooralsnog is het echter onwaarschijnlijk dat grote aantallen rechts-extremisten naar het oorlogsgebied zullen vertrekken. Bij de meeste rechts-extremisten in Nederland lijkt namelijk op dit moment de bereidheid om naar Oekraïne te gaan te ontbreken.’

Rusland beschrijft de oorlog in Oekraïne juist als een 'strijd tegen het rechts-extremisme'. Het Kremlin baseert zich daarbij vooral op de aanwezigheid van het Azov-bataljon, een extremistische militie, in het Oekraïense leger.

Complotdenkers en ‘draaideurfanatici’

De NCTV ziet wel dat ‘agitatoren en complotdenkers’ die zich tot nu toe met corona bezighielden de oorlog in Oekraïne aangrijpen om een anti-overheidsgeluid te laten horen. Het is een manier hun verzet tegen die Nederlandse overheid levend te houden nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft. ‘Het is echter niet te verwachten dat de Russisch-Oekraïense oorlog hetzelfde mobiliserende effect zal hebben op anti-overheid-activisten en -extremisten als Covid-19. Het gewelddadige conflict raakt op dit moment niet de persoonlijke handelingsvrijheid van Nederlanders. Het Russische narratief wekt bovendien niet of nauwelijks sympathie in de Nederlandse samenleving.’

De dienst spreekt in zijn Dreigingsanalyse over de coronaprotesten ook over ‘draaideurfanatici’: een klein deel van de activisten die keer op keer politici en wetenschappers (fysiek) bedreigt. Het gaat volgens de NCTV om zo'n 100 mensen. ‘Hierbij valt op dat de afgelopen tweeënhalf jaar intimiderende acties in de openbare ruimte veelvuldig door dezelfde en gekende subjecten zijn uitgevoerd, waardoor welhaast kan worden gesproken van draaideurfanatici.’

‘Fakkelman’

Volledig scherm Activist Max van den B. met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag in Den Haag op 05-01-2021. © OnrechtTV Zo stond de bekende corona-activist Max van den B. eind vorig jaar met een brandende fakkel voor het woonhuis van minister Sigrid Kaag. Hij stond eerder al bij minister Hugo de Jonge voor de deur, toen nog zonder fakkel. Van den B., die met psychische klachten kampt, kreeg een celstraf van zes maanden.

Dreigingsniveau ‘aanzienlijk’

Ondertussen blijft de kans dat er in Nederland een terroristische aanslag wordt gepleegd voorstelbaar, stelt de NCTV. ‘Het dreigingsniveau in Nederland blijft dan ook vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).’ Daar staat het al een tijdje op.

De veiligheidsdienst waarschuwt onder meer voor de dreiging die uit kan gaan van (Nederlandse) jihadisten die dit jaar hun gevangenisstraf erop hebben zitten en vrijkomen. Daarbij wordt wel aangetekend dat de recidive onder veroordeelde terroristen laag is. ‘Hoewel een groot deel van de gedetineerden na vrijlating hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe plannen zal maken voor een terroristisch misdrijf, blijft na hun vrijlating waarschijnlijk bij enkelen sprake van een verhoogde dreiging.’

