NCTV: onduidelijk of tramschutter Tanis ook gelieerd is aan radicale Kaplanbeweging

Waarschu­wing voor smog in de regio, luchtkwali­teit morgen in hele land slecht

13:39 NIJMEGEN - De luchtkwaliteit in met name het oosten van het land is vanaf vanmiddag ‘onvoldoende’ door smog. Het RIVM waarschuwt dat mensen die er gevoelig voor zijn met name in de namiddag en de vroege avond het beste binnen kunnen blijven. De verontreiniging van de lucht is dan het sterkst.