NEC op jacht naar overwinning in Emmen

De competitiestart van de titelfavoriet in de eerste divisie heeft niet het resultaat opgeleverd waar supporters op hoopten. Volgens Bogers is er geen sprake van extra druk voor het bekertreffen. ,,Bij NEC is er altijd druk. Wij gaan de beker in om een ronde verder te komen. Ik zie het als een op zich staande wedstrijd.''



Toch beaamt de coach dat het belangrijk is dat zijn ploeg vertrouwen tankt met een overtuigende overwinning. Of dezelfde elf spelers revanche mogen halen, is onduidelijk. Afgaande op de verdeling van de hesjes zou er in elke linie een wisseling zijn. Wojciech Golla moest tijdens de laatste training zijn plaats centraal in de defensie afstaan aan Robin Buwalda.